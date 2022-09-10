Ван дер Сар продлил контракт с «Аяксом»

подписал новый контракт с «Аяксом». 51-летний нидерландец останется на посту генерального директора клуба до 30 июня 2025 года, сообщает официальный сайт «Аякса».

Ван дер Сар входит в состав руководства Аякса с 2012 года. Эдвин начинал в качестве директора по маркетингу. В 2016 году бывший голкипер стал генеральным директором клуба.

В течение карьеры ван дер Сар выступал за Аякс, Ювентус, Фулхэм, Манчестер Юнайтед и любительский Нордвейк. Эдвин дважды выигрывал Лигу чемпионов — в 1995 году с Аяксом и в 2008 с Ман Юнайтед.

Напомним, 7 сентября в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Аякс» принимал «Рейнджерс». Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 4:0.