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    «Тоттенхэм» обыграл «Марсель» благодаря дублю Ришарлисона

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    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» выиграл у «Марселя». Матч закончился со счетом 2:0.

    Ришарлисон
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    Ришарлисон

    На 47 минуте Кансель Мбемба получил прямую красную карточку, после чего гости начали играть в меньшинстве.

    На 76-й и 81 минуте встречи дважды забил Ришарлисон, благодаря чему «шпоры» и одержали победу.

    ЛЧ. 1 тур
    «Тоттенхэм» — «Марсель» 2:0 (0:0, 2:0)
    Голы: 1:0 — 76 Ришарлисон, 2:0 — 81 РишарлисонТоттенхэм: Льорис, Эмерсон (Кулусевски, 61), Дайер, Лангле (Дэвис, 73), Ромеро (Танганга, 73), Перишич, Хейбьерг, Бентанкур (Биссума, 85), Сон Хын Мин (Доэрти, 86), Кейн, РишарлисонМарсель: Лопес, Клосс (Колашинац, 70), Мбемба, Жиго (Ундер, 87), Байи, Нуну Тавареш, Верету (Гуйе, 87), Ронжье, Жерсон (Балерди, 50), Гендузи, Суарес (Харит, 71)Предупреждения: Байи (48), Дайер (53), Сон Хын Мин (65), Клосс (70)Удаление: Мбемба (47)

    13 сентября «Тоттенхэм» сыграет в Лиссабоне со «Спортингом», который обыграл «Айнтрахт». «Марсель» будет принимать франкфуртский «Айнтрахт».

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