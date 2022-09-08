Головин рассказал, как Фабрегас успокаивал его после отстранения сборной России

Полузащитник «Монако»рассказал о своем эмоциональном состоянии в тот момент, когда узнал, что сборнуюотстранили от международных турниров.

Как известно, по этой причине сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право выхода в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

«Помню, разговаривали с Сеском Фабрегасом, с которым у нас сложились очень хорошие отношения. Он сказал: "Старайся не думать об этом, просто работай. Понятно, что матчи за сборную — самые главные, поскольку ты играешь за страну. Выход один — продолжай работать, и рано или поздно все наладится".

Так и делаю. Было бы еще обиднее, если бы мы не проиграли хорватам, вышли на чемпионат мира, и нас убрали уже из финального турнира.

Болеть ни за кого не собираюсь, а смотреть ЧМ-2022, конечно, буду. Как пропустить такой турнир? Лучшее, что есть в футболе — это чемпионат мира.

По именам фаворитом можно назвать Францию. У нее даже на замене сидят нереальные игроки. Но если взять прошедший Евро, то вот такие футболисты не настроились на швейцарцев и проиграли. То есть только по именам судить нельзя. Еще, мне кажется, претендентом на золото будет Аргентина», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стало известно, почему Головин не попал в расширенный состав сборной России на матч с Киргизией.