«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 5-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 2:1.

Счет в матче на 38-й минуте открыли гости. Лонгстафф аккуратным пасом вывел Александера Исака на удар из пределов штрафной — и швед здорово исполнил, направив мяч в сетку над вышедшим из ворот вратарём.

На 61-й минуте мерсисайдцы отыгрались. Эллиотт сделал пас к правому краю штрафной на Салаха, который выдержал паузу и прострелил в центр под второй темп, а набежавший Роберто Фирмино аккуратным ударом в касание направил мяч в угол ворот.

А на восьмой компенсированной минуте Милнер от угла поля выполнил подачу в штрафную «Ньюкасла», через головы мяч добрался до вратарской, откуда Фабиу Карвалью ударом с лёта поразил цель.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Ньюкасл 2:1 Голы: 0:1 Александер Исак (38'), 1:1 Роберто Фирмино (61'), 2:1 Fabio Carvalho (90 + 8') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд (Fabio Carvalho, 71'), Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 71'), Харви Эллиотт, Фабиньо, Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 71'), Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Луис Диас Ньюкасл: Райан Фрейзер (Джейкоб Мёрфи, 64'), Александер Исак (Крис Вуд, 64'), Мигель Альмирон (Эллиот Андерсон, 84'), Жоэлинтон, Шон Лонгстафф, Джозеф Уиллок, Мэтт Таргетт, Дэниел Бёрн, Джамал Ласcеллс, Киран Триппьер, Ник Поуп Предупреждения: Джамал Ласcеллс (88'), Киран Триппьер (90')

«Ливерпуль» набрал 8 очков за 5 туров и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 6 баллами на счету находится на 11-й строчке.