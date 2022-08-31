«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 38-й минуте открыли гости. Лонгстафф аккуратным пасом вывел Александера Исака на удар из пределов штрафной — и швед здорово исполнил, направив мяч в сетку над вышедшим из ворот вратарём.
На 61-й минуте мерсисайдцы отыгрались. Эллиотт сделал пас к правому краю штрафной на Салаха, который выдержал паузу и прострелил в центр под второй темп, а набежавший Роберто Фирмино аккуратным ударом в касание направил мяч в угол ворот.
А на восьмой компенсированной минуте Милнер от угла поля выполнил подачу в штрафную «Ньюкасла», через головы мяч добрался до вратарской, откуда Фабиу Карвалью ударом с лёта поразил цель.
«Ливерпуль» набрал 8 очков за 5 туров и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 6 баллами на счету находится на 11-й строчке.