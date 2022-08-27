«Факел» — «Спартак»: счет матча 1:4, обзор голов

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Воронежцы выиграли подбор и провели атаку вторым темпом, Шляков с фланга вырезал подачу во вратарскую, а Аслан Дашаев головой переправил мяч в сетку.
Красно-белые отыгрались на 51-й минуте. Промес сделал пас к штрафной «Факела», Зиньковский сместился в сторону и пробил низом — воронежцы заблокировали. Роман Зобнин подобрал отскок и уложил мяч в дальний угол — Свинов не дотянулся.
На 57-й минуте спартаковцы заперли соперника перед штрафной, Данил Денисов подхватил мяч, сместился в сторону и пробил в угол.
А на 4-й добавленной минуте Промес в контратаке ворвался на левый край штрафной площади, откуда с левой ноги на силу пальнул в ближнюю «девятку».
Спустя две минуты Промес теперь по правому краю ворвался в штрафную площадку и прострелил на дальнюю штангу, где на замыкании сыграл Мацей Рыбус.
Подопечные Гильермо Абаскаля вышли на первое место в РПЛ, набрав 16 очков. В активе «Факела» 14-я позиция и четыре балла.
В следующем матче «Спартак» примет «Крылья Советов» 30 августа, а «Факел» отправится в Санкт-Петербург для игры с «Зенитом» днем позже.