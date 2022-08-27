«Факел» — «Спартак»: счет матча 1:4, обзор голов

Воронежскийпотерпел домашнее поражение от московского(1:4) в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Воронежцы выиграли подбор и провели атаку вторым темпом, Шляков с фланга вырезал подачу во вратарскую, а Аслан Дашаев головой переправил мяч в сетку.

Красно-белые отыгрались на 51-й минуте. Промес сделал пас к штрафной «Факела», Зиньковский сместился в сторону и пробил низом — воронежцы заблокировали. Роман Зобнин подобрал отскок и уложил мяч в дальний угол — Свинов не дотянулся.

На 57-й минуте спартаковцы заперли соперника перед штрафной, Данил Денисов подхватил мяч, сместился в сторону и пробил в угол.

А на 4-й добавленной минуте Промес в контратаке ворвался на левый край штрафной площади, откуда с левой ноги на силу пальнул в ближнюю «девятку».

Спустя две минуты Промес теперь по правому краю ворвался в штрафную площадку и прострелил на дальнюю штангу, где на замыкании сыграл Мацей Рыбус.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Спартак 1:2 Факел: Akbashev R. (Gongadze G., 73'), Appaev K., Bozhin S., Cherov V. (Magal R., 65'), Dashayev A., Dmitriev O. (Shavaev A., 73'), Maksimov M., Mendel A. (Kvekveskiri I., 30'), Shlyakov E., Suslov K. (Masternoi V., 73'), Svinov I. Спартак: Denisov D., Dzhikiya G., Ignatov M. (Zinkovskiy A., 46'), Khlusevich D. (Prutsev D., 80'), Litvinov R., Maksimenko A., Martins Pereira C. (Rasskazov N., 89'), Promes Q., Sobolev A., Umyarov N. (Chernov N., 46'), Zobnin R. Предупреждения: Akbashev R. (3'), Maksimov M. (33'), Dmitriev O. (37'), Zobnin R. (50'), Maksimenko A. (87'), (88')

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли на первое место в РПЛ, набрав 16 очков. В активе «Факела» 14-я позиция и четыре балла.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем матче «Спартак» примет «Крылья Советов» 30 августа, а «Факел» отправится в Санкт-Петербург для игры с «Зенитом» днем позже.