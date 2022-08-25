«Вест Хэм», «Фиорентина» и «Кельн» вышли в групповой этап Лиги конференций

Лондонскийодержал выездную победу над датским(3:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Соучек получил мяч на правом фланге от Корне и низом прострелил на ближнюю штангу, Скамакка опередил защитника и в касание отправил снаряд в сетку.

На 51-й минуте Ареола вынес мяч от ворот, после верхового единоборства снаряд отскочил к Корне. Максвелл в касание послал его на ход Бенрахма, Саид вошел в штрафную чуть правее центра и пробил точно в дальний нижний угол.

А на 63-й минуте гости разыграли угловой на левом фланге, после чего Форнальс навесил в штрафную. Удар Огбонны головой Педерсен парировал перед собой, а на добивании Соучеку уже никто не помешал.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Виборг — Вест Хэм 0:3 Голы: 0:1 Джанлука Скамакка (22'), 0:2 Саид Бенрахма (51'), 0:3 Томаш Соучек (63') Виборг: Lucas Lund Pedersen, Anton Gaaei, Nikolas Burgy, Zan Zaletel, Christian Sorensen, Clint Leemans (Mads Sondergaard Clausen, 77'), Jeppe Gronning, Jakob Bonde (Ян Жамбурек, 60'), Justin Lonwijk (Nils Mortimer Moreno, 60'), Джей-Рой Грот (Alassana Jatta, 60'), Ibrahim Said (Sofus Berger, 77') Вест Хэм: Джанлука Скамакка (Майкл Антонио, 68'), Саид Бенрахма (Conor Coventry, 68'), Пабло Форнальс, Максвелл Корне, Мануэль Лансини (Armstrong Oko-Flex, 82'), Томаш Соучек (Flynn Downes, 68'), Аарон Крессвел (Курт Зума, 81'), Тило Керер, Анджело Огбонна, Бенджамин Джонсон, Альфонс Ареола Предупреждения: Ibrahim Said (58'), Аарон Крессвел (58'), Майкл Антонио (87')

В первом матче «Вест Хэм» победил со счетом 3:1 и по сумме двух матчей лондонцыв вышли в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

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В параллельном матче немецкий «Кельн» одержал крупную выездную победу над венгерским «Фехерваром» со счетом 3:0.

Счет на 10-й минуте открыл защитник гостей Тимо Хюберс, на 46-й минуте тунисский хавбек Эйе Скири удвоил преимущество своей команды, а в компенсированное время ганский полузащитник Кингсли Шиндлер поставил победную точку.

Футбол. Лига конференций. Квалификация МОЛ Види — Кёльн 0:3 Голы: 0:1 Timo Hubers (10'), 0:2 Эйе Скири (46'), 0:3 (90 + 4') МОЛ Види: Daniel Kovacs, Loic Nego, Kasper Larsen, Стопира, Артём Шабанов (Богдан Леднев, 82'), Szilveszter Hangya (Марсель Хайстер, 46'), Funsho Ibrahim Bamgboye (Кенан Кодро, 63'), Ruben Pinto (Claudiu Bumba, 63'), Attila Fiola, Palko Dardai, Budu Zivzivadze Кёльн: Florian Dietz, Флориан Кайнц (Йонас Хектор, 66'), Деян Любичич (Mathias Olesen, 54'), Линтон Майна (Ян Тильман, 66'), Эйе Скири, Эрик Мартель, Кристиан Педерсен (Кингсли Шиндлер, 81'), Timo Hubers, Лука Килиан, Бенно Шмиц (Кингсли Эхизибуэ, 66'), Марвин Швебе Предупреждения: Деян Любичич (45 + 1'), Лука Килиан (59'), Budu Zivzivadze (65'), Марсель Хайстер (68'), Богдан Леднев (87'), Йонас Хектор (89'), (90 + 5')

В первом матче «Кельн» проиграл со счетом 1:2, но по сумме двух матчей вышел в групповой этап.

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Еще в одном матче голландский «Твенте» на своем поле сыграл вничью с итальянской «Фиорентиной» — 0:0.

Встреча на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде завершилась без забитых мячей.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Твенте — Фиорентина 0:0 Твенте: Ларс Уннерсталл, Джошуа Бренет, Робин Проппер, Мес Хилгерс (Max Bruns, 81'), Гейс Смал, Рамиз Зерруки, Михал Садилек (Manfred Alonso Ugalde Arce, 81'), Вацлав Черны (Daan Rots, 67'), Михел Влап (Sem Steijn, 88'), Vura, Ricky Van Wolfswinkel Фиорентина: Риккардо Соттиль (Николас Гонсалес, 71'), Артур Кабрал (Лука Йович, 71'), Жонатан Иконе (Лукас Мартинес, 90'), Юссеф Мале (Роландо Мандрагора, 60'), Софьян Амрабат, Джакомо Бонавентура (Марко Бенасси, 90'), Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Никола Миленкович, Лоренцо Венути, Пьетро Терраччиано Предупреждения: Жонатан Иконе (30'), Юссеф Мале (43'), Робин Проппер (45'), Михал Садилек (58'), Рамиз Зерруки (63'), Пьерлуиджи Голлини (76'), Мес Хилгерс (77') Удаление: Игор де Пауло (90 + 3')

Так как в первом матче «Фиорентина» победила со счетом 2:1, итальянский клуб вышел в групповой этап.

Другие результаты

«ЧФР Клуж» — «Марибор» 1:0

«Базель» — ЦСКА С 2:0

«Викинг» — «Стяуа» 1:3

АИК — «Словацко» 0:1

«Вольфсберг» — «Мольде» 0:4