«Борнмут» — «Арсенал»: счет матча 0:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 5-й минуте. Жезус прошёл по левому флангу в штрафную и вырезал передачу на Мартинелли. Голкипер отразил его удар почти перед собой, а Мартин Эдегор успел на добивание и переправил мяч в сетку.
На 11-й минуте Уайт убежал вперёд после передачи Сака и прострелил в штрафную «вишен», где Жезус накоротке отдал на Эдегора, и Мартин мощно пробил на небольшой высоте в дальний угол, оформив дубль.
А на 54-й минуте Мартинелли навесил из глубины в левую часть штрафной хозяев, где Джака обработал мяч, и покатил мяч назад и направо, на Салиба, которому удался роскошный удар в дальнюю девятку.
«Арсенал» одержал третью победу подряд и с 9 очками возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Борнмут» с 3 баллами на счету находится на 14-м месте.
В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Ливерпулю», а «Борнмут» примет дома «Фулхэм». Обе игры состоятся 27 августа.