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    Дубль Эдегора помог «Арсеналу» разгромить «Борнмут»

    «Борнмут» — «Арсенал»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Борнмутом» (3:0) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 5-й минуте. Жезус прошёл по левому флангу в штрафную и вырезал передачу на Мартинелли. Голкипер отразил его удар почти перед собой, а Мартин Эдегор успел на добивание и переправил мяч в сетку.

    На 11-й минуте Уайт убежал вперёд после передачи Сака и прострелил в штрафную «вишен», где Жезус накоротке отдал на Эдегора, и Мартин мощно пробил на небольшой высоте в дальний угол, оформив дубль.

    А на 54-й минуте Мартинелли навесил из глубины в левую часть штрафной хозяев, где Джака обработал мяч, и покатил мяч назад и направо, на Салиба, которому удался роскошный удар в дальнюю девятку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Арсенал Лондон 0:3
    Голы: 0:1 Мартин Эдегор (5'), 0:2 Мартин Эдегор (11'), 0:3 Вильям Салиба (54') Борнмут: Марк Траверс, Крис Мепэм, Маркос Сенеси (Jaidon Anthony, 46'), Lloyd Kelly, Хефферсон Лерма, Адам Смит, Маркус Таверньер, Бен Пирсон (Льюис Кук, 46'), Jordan Zemura, Киффер Мур, Филип Биллинг (Райан Кристи, 65') Арсенал Лондон: Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (Эдвард Нкетиа, 75'), Мартин Эдегор (Эмиль Смит Роув, 74'), Букайо Сака (Киран Тирни, 88'), Гранит Джака (Альберт Самби Локонга, 88'), Томас Парти, Александр Зинченко, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт (Такэхиро Томиясу, 75'), Арон Ремсдейл Предупреждения: Jordan Zemura (27'), Габриэл Жезус (52'), Адам Смит (60')

    «Арсенал» одержал третью победу подряд и с 9 очками возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Борнмут» с 3 баллами на счету находится на 14-м месте.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Ливерпулю», а «Борнмут» примет дома «Фулхэм». Обе игры состоятся 27 августа.

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