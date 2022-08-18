«Андерлехт» одолел «Янг Бойз» в отборе Лиги конференций, «Базель» уступил софийскому ЦСКА

Счет на 57-й минуте открыл гаитянский защитник гостей Анн Делькруа.
В параллельном матче софийский ЦСКА одержал домашнюю победу над швейцарским «Базелем» со счетом 1:0.
Единственный мяч в матче стал автоголом — на 70-й минуте защитник «Базеля» Серхио Лопес срезал снаряд в свои ворота.
Еще в одном матче израильский «Маккаби Тель-Авив» одержал домашнюю победу над французской «Ниццей» — 1:0.
На 74-й минуте ворота гостей поразил хорватский нападающий Стипе Перица.
Ответные матчи пройдут 25 августа.
Другие результаты
«Рижская футбольная школа» — «Линфилд» 2:2
«Словацко» — АИК 3:0
«Мольде» — «Вольфсберг» 0:1