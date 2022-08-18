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    «Андерлехт» одолел «Янг Бойз» в отборе Лиги конференций, «Базель» уступил софийскому ЦСКА

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    Швейцарский «Янг Бойз» потерпел домашнее поражение от бельгийского «Андерлехта» (0:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

    «Базель»
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    «Базель»

    Счет на 57-й минуте открыл гаитянский защитник гостей Анн Делькруа.

    В параллельном матче софийский ЦСКА одержал домашнюю победу над швейцарским «Базелем» со счетом 1:0.

    Единственный мяч в матче стал автоголом — на 70-й минуте защитник «Базеля» Серхио Лопес срезал снаряд в свои ворота.

    Еще в одном матче израильский «Маккаби Тель-Авив» одержал домашнюю победу над французской «Ниццей» — 1:0.

    На 74-й минуте ворота гостей поразил хорватский нападающий Стипе Перица.

    Ответные матчи пройдут 25 августа.

    Другие результаты

    «Рижская футбольная школа» — «Линфилд» 2:2
    «Словацко» — АИК 3:0
    «Мольде» — «Вольфсберг» 0:1

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