Главный тренер «Сочи»: Второй тайм со «Спартаком» стал ударом для нас

Главный тренер «Сочи»рассказал, как в команде отреагировали на поражение от(0:3) в пятом туре РПЛ.

«Для всех был ударом второй тайм со "Спартаком", результат, как это все происходило. Конечно, было разочарование. Мы дали ребятам после матча пару выходных, чтобы они побыли со своими семьями, близкими, немного переключились.

В среду начнем готовиться к следующему матчу. У нас нет времени тухлить, плакаться и ругаться», — приводит слова Гаранина «Чемпионат».

«Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в пяти матчах девять очков. В шестом туре команда Гаранина сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 20 августа, начало — в 20:00 мск.