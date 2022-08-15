Уткин: Впечатляет игра, которую Абаскалю удалось поставить в «Спартаке»

Известный блогерпрокомментировал уверенную победунад «Сочи» (3:0) в пятом туре РПЛ.

«Думал, что будет более упорная игра. К "Сочи" пора перестать относиться так, как прежде. Хотя бы потому, что команда изменила состав и главного тренера. Теперь там не очень простой вопрос: кого нужно называть главным тренером? Полагаю, что "Сочи" в ближайших турах — это не столько участник борьбы за высокие места, сколько команда, которая стабилизирует и ищет свою игру.

Стоит ли за это предъявлять претензии тренерскому штабу "Сочи"? Думаю, что нет. Хотя у нас есть пример другого рода — я имею в виду работу штаба Абаскаля в "Спартаке". На мой взгляд, это довольно невероятное достижение. "Спартак" не просто побеждает и забивает больше, чем соперник. Он вообще забил 14 мячей за пять туров — больше было только в 1993 году.

Но впечатляют не показатели. Впечатляет та игра, которую Абаскалю удалось поставить. Потому что она достаточно сложна — построена на высокой степени взаимопонимания. Откуда это может взяться так быстро, я, честно говоря, не знаю.

А второе — это потрясающая физическая подготовка. В этих качествах "Спартак" по-настоящему прекрасен. Интересно ожидать его второй встречи с "Зенитом" в этом сезоне», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.