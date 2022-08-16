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    Гендиректор «Рубина»: Какие претензии могут быть к Слуцкому? ФИФА и УЕФА просто обокрали нас

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    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи о том, что клуб может уволить Леонида Слуцкого с поста главного тренера в случае неудачных результатов.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Конечно же, это полный бред! Слушайте, он собирает уже четвертую команду. У меня даже не поворачивается язык ему какие-то претензии предъявлять.

    Я присутствую на каждой тренировке, все сам прекрасно вижу. Кредит доверия у него большой. Мы строим абсолютно новую команду.

    Вроде только ее построили и произошли известные события, ФИФА и УЕФА просто обокрали нас. Какие претензии могут быть к тренеру? Меня удивляют некоторые специалисты, которые говорят: А как другие играют?», — приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

    «Рубин» занимает четвертое место в таблице Первой лиги после пяти туров.

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