Гендиректор «Рубина»: Какие претензии могут быть к Слуцкому? ФИФА и УЕФА просто обокрали нас

Генеральный директор «Рубина»прокомментировал слухи о том, что клуб может уволитьс поста главного тренера в случае неудачных результатов.

«Конечно же, это полный бред! Слушайте, он собирает уже четвертую команду. У меня даже не поворачивается язык ему какие-то претензии предъявлять.

Я присутствую на каждой тренировке, все сам прекрасно вижу. Кредит доверия у него большой. Мы строим абсолютно новую команду.

Вроде только ее построили и произошли известные события, ФИФА и УЕФА просто обокрали нас. Какие претензии могут быть к тренеру? Меня удивляют некоторые специалисты, которые говорят: А как другие играют?», — приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

«Рубин» занимает четвертое место в таблице Первой лиги после пяти туров.