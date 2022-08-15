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    Президент «Урала» о назначении Гончаренко: Мы больше никого и не рассматривали, хотя нам назначили уже человек пять

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    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему новым главным тренером команды стал Виктор Гончаренко.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Считаю Гончаренко одним из лучших тренеров в нашей стране. Мы больше никого и не рассматривали, хотя нам назначили уже человек пять.

    Любой здравомыслящий человек сначала бы подумал, Виктор Михайлович тоже подумал, но потом согласился. Мы очень рады этому», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

    Гончаренко ранее уже возглавлял «Урал» в 2015 году. Также он известен в России по работе с «Кубанью», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром».

    На прошлой неделе «Урал» прекратил сотрудничество с Игорем Шалимовым, под руководством которого команда не набрала ни одного очка в четырех турах РПЛ. В недавнем матче с «Факелом» (0:0) исполняющим обязанности главного тренера «Урала» был Евгений Аверьянов.

    В шестом туре РПЛ «Урал» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом». Матч пройдет 20 августа, начало — в 13:00 мск.

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