На капитана «Аякса» напали вооруженные грабители. Футболист смог отбиться от преступников

Капитан «Аякса»подвергся вооруженному нападению, сообщает De Telegraaf.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июля. На Тадича неподалеку от его дома напали два вооруженных грабителя, которые хотели отнять у него часы.

Сначала футболист попытался убежать, но в итоге между ним и преступниками завязалась драка. Тадич смог ударить одного из нападавших по лицу, при этом сам он получил небольшое повреждение руки.

Душан скрылся от грабителей в небольшом местном кафе. Грабители уехали с места преступления на скутере.

За несколько дней до нападения эти же люди пытались проникнуть в дом Тадича. В тот момент дома была только жена футболиста, которая из-за опасений не стала открывать дверь людям, которые представились курьерами по доставке пиццы.

Через несколько дней после нападения Тадич играл за «Аякс» против ПСВ Эйндховен (3:5) в матче за Суперкубок Нидерландов.