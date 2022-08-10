ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямин ШешкоКак Роналду и Холанд привели «МЮ» к возможной покупке подростка за 50 млн фунтов
  • 12:05
    • Кукуян обслужит матч «Зенит» — ЦСКА
  • 11:45
    • Вяльбе рассказала, войдет ли она в совет директоров «Спартака»
    Все новости спорта

    На капитана «Аякса» напали вооруженные грабители. Футболист смог отбиться от преступников

    Футбол Аякс Эредивизия Происшествия
    Капитан «Аякса» Душан Тадич подвергся вооруженному нападению, сообщает De Telegraaf.

    Душан Тадич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Тадич

    Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июля. На Тадича неподалеку от его дома напали два вооруженных грабителя, которые хотели отнять у него часы.

    Сначала футболист попытался убежать, но в итоге между ним и преступниками завязалась драка. Тадич смог ударить одного из нападавших по лицу, при этом сам он получил небольшое повреждение руки.

    Душан скрылся от грабителей в небольшом местном кафе. Грабители уехали с места преступления на скутере.

  • Врачи Марадоны предстанут перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности
  • Читайте по теме

    • За несколько дней до нападения эти же люди пытались проникнуть в дом Тадича. В тот момент дома была только жена футболиста, которая из-за опасений не стала открывать дверь людям, которые представились курьерами по доставке пиццы.

    Через несколько дней после нападения Тадич играл за «Аякс» против ПСВ Эйндховен (3:5) в матче за Суперкубок Нидерландов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев обыграет Эванса с разгромным счетом?
  • Рублев — Эванс. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Равный соперник — шанс для Германии?
  • Германия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • В матче с Канадой латвийцы обречены на унижение
  • Латвия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рублев — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Германия — Австрия
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Слайго Роверс — Викинг
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чилич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Базель — Брондбю
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 11 августа
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры