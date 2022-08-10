Источник: Бородюк продолжит работу с «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо»продолжит работу в столичном футбольном клубе, передает «Спорт-Экспресс»

«Бородюк продолжает работу с командой. Руководство доверяет тренеру», — говорится в заявлении.

Ранее появилась информация о том, что руководство «Торпедо» составило шорт-лист из тренеров, которые могут сменить Александра Бородюка на посту наставника команды.

По данным источника, в качестве кандидатов на пост нового главного тренера московской команды рассматривают экс-наставника «Химок» Игоря Черевченко, бывшего тренера ЦСКА и «Краснодара» Виктора Гончаренко и недавно уволенного из «Химок» Сергея Юрана.

Контракт Бородюка с москвичами рассчитан до лета 2023 года. «Торпедовцы» после четырех туров набрали одно очко и занимают 15-е место.