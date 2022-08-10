ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямин ШешкоКак Роналду и Холанд привели «МЮ» к возможной покупке подростка за 50 млн фунтов
  • 07:32
    • Источник: Бородюк продолжит работу с «Торпедо»
  • 07:00
    • Касаткина проиграла на старте турнира в Торонто
  • 00:16
    • «Монако» с Головиным вылетело из Лиги чемпионов
  • 00:20
    • Киевское «Динамо» в овертайме обыграло «Штурм» и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • 23:51
    • «Рейнджерс» разгромил «Юнион Сен-Жиль» и продолжит борьбу в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Источник: Бородюк продолжит работу с «Торпедо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Торпедо
    Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк продолжит работу в столичном футбольном клубе, передает «Спорт-Экспресс».

    Александр Бородюк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Бородюк

    «Бородюк продолжает работу с командой. Руководство доверяет тренеру», — говорится в заявлении.

    Ранее появилась информация о том, что руководство «Торпедо» составило шорт-лист из тренеров, которые могут сменить Александра Бородюка на посту наставника команды.

    По данным источника, в качестве кандидатов на пост нового главного тренера московской команды рассматривают экс-наставника «Химок» Игоря Черевченко, бывшего тренера ЦСКА и «Краснодара» Виктора Гончаренко и недавно уволенного из «Химок» Сергея Юрана.

    Контракт Бородюка с москвичами рассчитан до лета 2023 года. «Торпедовцы» после четырех туров набрали одно очко и занимают 15-е место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Айнтрахт» не будут скупиться на голы
  • «Реал» Мадрид — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Партизан» пройдет дальше
  • «Партизан» — «АЕК Ларнака». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «АЗ Алкмаар» устроит разгром шотландцам
  • «АЗ Алкмаар» — «Данди Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Партизан — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Данди Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Янг Бойз — КуПС
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Кишварда — Мольде
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сент-Патрикс — ЦСКА София
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры