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    • Источник: Писарев сменит Юрана в «Химках»
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    Гончаренко может заменить Бородюка в «Торпедо»

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    Руководство московского «Торпедо» определилось со списком специалистов, которые могут заменить Александра Бородюка на посту главного тренера команды.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    Бородюка могут отправить в отставку в случае поражения от «Оренбурга» в пятом туре РПЛ.

    В шорт-лист «Торпедо» входят Игорь Черевченко, Сергей Юран и Виктор Гончаренко, сообщает «Чемпионат».

  • Источник: Юран — кандидат на пост главного тренера «Урала»
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    • «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в четырех турах одно очко.

    Матч «Оренбург» — «Торпедо» состоится 14 августа, начало — в 17:30 мск.

    Напомним, сообщалось, что Сергея Юрана уволили с поста главного тренера «Химок» из-за того, что он не выпустил на поле сына инвестора подмосковного клуба. Ожидается, что «Химки» возглавил Николай Писарев.

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