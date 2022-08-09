Гончаренко может заменить Бородюка в «Торпедо»

Руководство московскогоопределилось со списком специалистов, которые могут заменитьна посту главного тренера команды.

Бородюка могут отправить в отставку в случае поражения от «Оренбурга» в пятом туре РПЛ.

В шорт-лист «Торпедо» входят Игорь Черевченко, Сергей Юран и Виктор Гончаренко, сообщает «Чемпионат».

«Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в четырех турах одно очко.

Матч «Оренбург» — «Торпедо» состоится 14 августа, начало — в 17:30 мск.

Напомним, сообщалось, что Сергея Юрана уволили с поста главного тренера «Химок» из-за того, что он не выпустил на поле сына инвестора подмосковного клуба. Ожидается, что «Химки» возглавил Николай Писарев.