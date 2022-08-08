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    Источник: Юран — кандидат на пост главного тренера «Урала»

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    Наставник «Химок» Сергей Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    По данным издания, у специалиста уже была встреча с президентом клуба из Екатеринбурга Григорием Ивановым, который хотел бы видеть Юрана на этом посту его.

    Ранее, СМИ сообщили, то «Химки» могут в ближайшее время расторгнуть контракт с главным тренером.

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    • Юран возглавил «Химки» по ходу предыдущего сезона. Он помог команде сохранить прописку в РПЛ, отстояв ее в стыковых матчах.

    Напомним, что 8 августа «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова, который возглавлял команду с августа прошлого года.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» после четырех туров не набрал очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» идут седьмыми — семь очков.

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