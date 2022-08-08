Источник: Юран — кандидат на пост главного тренера «Урала»

Наставникявляется кандидатом на пост главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс»

По данным издания, у специалиста уже была встреча с президентом клуба из Екатеринбурга Григорием Ивановым, который хотел бы видеть Юрана на этом посту его.

Ранее, СМИ сообщили, то «Химки» могут в ближайшее время расторгнуть контракт с главным тренером.

Юран возглавил «Химки» по ходу предыдущего сезона. Он помог команде сохранить прописку в РПЛ, отстояв ее в стыковых матчах.

Напомним, что 8 августа «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова, который возглавлял команду с августа прошлого года.

Календарь и таблица РПЛ

«Урал» после четырех туров не набрал очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» идут седьмыми — семь очков.