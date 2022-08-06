«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом». Джикия и Зиньковский остались в запасе

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Быковский, Кузьмичев, Эмерсон, Подберёзкин, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Каштанов.
Запасные: Ландаков, Емельянов, Герасимов, Мамин, Бевеев, Евсеев, Железнов, Гаджимурадов, Юшин, Бикфалви.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — «Спартак»
«Спартак»: Селихов, Чернов, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Джикия, Маслов, Кофрие, Классен, Игнатов, Пруцев, Николсон, Зиньковский.
Защитник «Спартака» Мацей Рыбус не попал в заявку из-за повреждения.
Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 6 августа в Екатеринбурге, начало — в 15:00 мск.