ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги?
  • 14:00
    • «Спартак» назвал состав на матч с «Уралом». Джикия и Зиньковский остались в запасе
  • 13:19
    • Мележиков может покинуть пост гендиректора «Спартака»
  • 12:17
    • Влашич может покинуть «Вест Хэм»
  • 11:48
    • Сорокин: Оргкомитет финала ЛЧ в Петербурге скоро получит компенсацию от УЕФА
  • 11:40
    • Президент «Урала»: Еще пара таких игр и будем делать выводы
    Все новости спорта

    «Спартак» назвал состав на матч с «Уралом». Джикия и Зиньковский остались в запасе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Урал РПЛ Футбол России
    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч четвертого тура чемпионата России.

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «Урал»: Помазун, Гогличидзе, Быковский, Кузьмичев, Эмерсон, Подберёзкин, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Каштанов.

    Запасные: Ландаков, Емельянов, Герасимов, Мамин, Бевеев, Евсеев, Железнов, Гаджимурадов, Юшин, Бикфалви.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — «Спартак»

    «Спартак»: Селихов, Чернов, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.

    Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Джикия, Маслов, Кофрие, Классен, Игнатов, Пруцев, Николсон, Зиньковский.

    Защитник «Спартака» Мацей Рыбус не попал в заявку из-за повреждения.

    Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 6 августа в Екатеринбурге, начало — в 15:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голы в результативном матче от обеих команд
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ливерпуль» проэкзаменует вернувшихся в АПЛ «дачников»
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Спартак» продлит победную серию?
  • «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Клермон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры