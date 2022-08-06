Мусаев высказался о возможном возвращении в «Краснодар»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха»не исключает, что в будущем вернется в

«Что скажу, если Галицкий попросит вернуться в "Краснодар"? Мне некорректно отвечать на вопрос, потому что я работаю в "Сабахе", в "Краснодаре" тоже есть тренер.

Краснодар — мой дом. Когда я уехал, понял, каким это было счастьем так много лет работать в своем городе и тренировать его главную команду. Но чтобы говорить на эту тему, должно быть предложение. Сергей Николаевич сделал для меня очень многое, я это никогда не забуду.

В "Сабахе" я тоже чувствую себя своим, меня окружают интересные люди, которые честны со мной, держат свое слово. Но если через какое‑то время я буду нужен Сергею Николаевичу… Давайте поживем, а там увидим, что будет дальше. Футбол — самое непредсказуемое, что может быть в жизни. С "Краснодаром" я провел три замечательных года, мое расставание с клубом было корректным и уважительным.

Факт остается фактом: Сергей Николаевич назначил главным 34‑летнего тренера молодежной команды, и в России, наверное, такого никто не сделал бы. Он решился. Всегда меня поддерживал, всегда был рядом. Он сделал для меня многое, и кроме футбола были определенные вещи личного плана, о которых я не хочу говорить. Сергей Николаевич — большой человек, я буду помнить об этом всю жизнь. За время в "Краснодаре" я, сколько мог, отдал обратно своих сил и умений.

О его здоровье я говорить не могу. Сергей Николаевич справится, уверен, всё у него будет хорошо. Он очень сильный.

В последний раз общались с ним, когда на поле вышли 11 воспитанников — я написал ему поздравление, немного поговорили. На дни рождения и Новый год также общаемся понемногу, но не более», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год.