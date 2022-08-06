«Фулхэм» — «Ливерпуль»: счет 2:2, обзор голов

Мохаммед Салах Фото: globallookpress.com
Хозяева выиграли первый тайм благодаря голу Александра Митровича. Дарвин Нуньес сравнял счет во втором тайме, однако «коттеджеры» снова вышли вперед — Митрович с пенальти сделал дубль.
От поражения гостей спас Мохаммед Салах, забивший на 80 минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Фулхэм — Ливерпуль 2:2
Голы: 1:0 Александр Митрович (32'), 1:1 Дарвин Нуньес (64'), 2:1 Александр Митрович (пенальти) (72'), 2:2 Мохамед Салах (81') Фулхэм: Марек Родак, Кенни Тете, Олуватосин Адарабиойо, Тим Рим, Энтони Робинсон, Харрисон Рид, Жоау Палинья, Нескенс Кебано (Манор Соломон, 66'), Андреас Перейра (Томас Кейрни, 89'), Бобби Рид (Шейн Даффи, 90'), Александр Митрович Ливерпуль: Луис Диас (Fabio Carvalho, 78'), Роберто Фирмино (Дарвин Нуньес, 51'), Мохамед Салах, Тьяго Алькантара (Харви Эллиотт, 51'), Фабиньо (Джеймс Милнер, 59'), Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждения: Кенни Тете (17'), Бобби Рид (90 + 1')
В следующем туре «Фулхэм» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас».