СМИ: «Спартак» в ближайшее время перейдет под управление «Лукойла»

Леонид Федун Фото: globallookpress.com
«Передача акций идет полным ходом. На "Лукойл" же почти завершено оформление домашнего стадиона "Спартака", активы главных акционеров "Спартака" тоже переходят к "Лукойлу".
Бюджет на сезон тоже будет утверждать "Лукойл". Именно поэтому клуб не делает трансферы: причина в акционерном локе», — сказал источник издания.
Ранее сообщалось, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов хочет, чтобы Ашот Хачатурянц занял пост главы «Спартака» вместо Леонида Федуна.