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    СМИ: «Спартак» в ближайшее время перейдет под управление «Лукойла»

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    «Спартак» в ближайшее время перейдет под управление «Лукойла», сообщает «Чемпионат».

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Передача акций идет полным ходом. На "Лукойл" же почти завершено оформление домашнего стадиона "Спартака", активы главных акционеров "Спартака" тоже переходят к "Лукойлу".

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    • Бюджет на сезон тоже будет утверждать "Лукойл". Именно поэтому клуб не делает трансферы: причина в акционерном локе», — сказал источник издания.

    Ранее сообщалось, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов хочет, чтобы Ашот Хачатурянц занял пост главы «Спартака» вместо Леонида Федуна.

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