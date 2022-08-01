СМИ: «Спартак» в ближайшее время перейдет под управление «Лукойла»

в ближайшее время перейдет под управление сообщает «Чемпионат».

«Передача акций идет полным ходом. На "Лукойл" же почти завершено оформление домашнего стадиона "Спартака", активы главных акционеров "Спартака" тоже переходят к "Лукойлу".

Бюджет на сезон тоже будет утверждать "Лукойл". Именно поэтому клуб не делает трансферы: причина в акционерном локе», — сказал источник издания.

Ранее сообщалось, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов хочет, чтобы Ашот Хачатурянц занял пост главы «Спартака» вместо Леонида Федуна.