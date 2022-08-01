СМИ: Алекперов настаивает на назначении Хачатурянца главой «Спартака» вместо Федуна

Бывший президент «Лукойла»хочет, чтобызанял пост главы «Спартака», сообщает «Чемпионат».

Ранее появлялась информация о том, что Федун покинет пост председателя совета директоров красно-белых, где его сменит первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

27 июня пресс-служба «Лукойла» сообщила, что Федун покидает должность вице-президента компании по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Федун приобрел контрольный пакет акций «Cпартака» в 2004 году, а в 2005 возглавил совет директоров.

Напомним, Хачатурянц перед началом нового сезона покинул пост президента РПЛ.