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    СМИ: Алекперов настаивает на назначении Хачатурянца главой «Спартака» вместо Федуна

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    Бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов хочет, чтобы Ашот Хачатурянц занял пост главы «Спартака», сообщает «Чемпионат».

    Ашот Хачатурянц
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    Ашот Хачатурянц

    Ранее появлялась информация о том, что Федун покинет пост председателя совета директоров красно-белых, где его сменит первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

    27 июня пресс-служба «Лукойла» сообщила, что Федун покидает должность вице-президента компании по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

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    • Федун приобрел контрольный пакет акций «Cпартака» в 2004 году, а в 2005 возглавил совет директоров.

    Напомним, Хачатурянц перед началом нового сезона покинул пост президента РПЛ.

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