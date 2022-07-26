Федун об уходе с поста руководителя «Спартака»: Не хочу комментировать бред

Владелец московскогоответил на вопрос о возможном уходе с должности руководителя клуба.

Ранее появлялась информация о том, что Федун покинет пост председателя совета директоров красно-белых, где его сменит первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

«Это бред. Я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — сказал Федун РБК.

27 июня пресс-служба «Лукойла» сообщила, что Федун покидает должность вице-президента компании по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Федун приобрел контрольный пакет акций «Cпартака» в 2004 году, а в 2005 возглавил совет директоров.