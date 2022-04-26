«Не дождетесь». Федун заявил, что не собирается продавать «Спартак»

Владелец «Спартака»заявил, что не планирует бросать клуб, несмотря на сложную финансовую ситуацию.

«Первое: ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью каналу "Россия 24".

Второе: ситуация сложная и будет еще осложняться. Мой опыт четырех кризисов говорит, что процесс далеко не закончен.

Но я много раз говорил, что "Спартак" это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил.

А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря — не дождетесь», — приводит слова Федуна «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Вагит Алекперов, которому принадлежат 30 процентов акций «Спартака», покинул пост президента компании «Лукойл».

«Лукойл» является генеральным спонсором московского «Спартака».

Напомним, Алекперов в середине апреля попал в санкционный список Великобритании.