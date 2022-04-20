Скомканный юбилей. Самому популярному клубу России — 100 лет

В понедельник, 18 апреля 2022 года, футбольный клуб «Спартак» официально отпраздновал 100-летний юбилей. Но праздник получился скомканным, как из-за отмены множества мероприятий, так и в связи с конфликтом с ветеранами клуба, не признающими круглую дату.

Как «Спартак» стал «Спартаком»

Датой основания «Спартака» считается 18 апреля 1922 года, когда по инициативе Николая Старостина и его братьев Александра, Андрея и Петра был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района.

В этот же день будущий футбольный «Спартак» сыграл первый матч против Замоскворецкого клуба спорта и победил со счетом 3:2.

После этого клуб неоднократно менял имя («Красная Пресня», «Пищевик», Промкооперация«, "Дукат"), пока 14 ноября 1934 года не остановился на окончательном варианте — "Спартак".

По популярной в народе версии — из-за исторического романа итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли "Спартак", удачно попавшегося Николаю Старостину на глаза во время споров о названии клуба.

Сам же Старостин в своей книге "Футбол сквозь годы" писал, что на идею названия клуба его вдохновило немецкое рабоче-спортивное объединение "Спартак".

Романцев о «Спартаке»

Московский "Спартак" остается самым титулованным клубом страны — на его счету 22 чемпионских звания и 13 национальных кубков, это единственный клуб России, выходивший в полуфинал трех различных еврокубков.

Красно-белые оформляли "золотые дубли" в 1938, 1939, 1958, 1992, 1994, 1998 годах, когда команда выигрывала одновременно и чемпионат, и Кубока, а с 1996 по 2001 год "Спартак" брал "золото" чемпионата России шесть раз подряд.

Красно-белое Останкино

В день столетнего юбилея клуба президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и болельщиков с праздником и пожелал "Спартаку" всего самого наилучшего, а Останкинская телебашня в Москве в ночь на понедельник окрасилась в красно-белый оттенок. В течение всего дня 18 апреля на ней демонстрировались видео в честь юбилея "Спартака".

Останкинская телебашня в цветах «Спартака»

Кроме того, в честь столетия "Спартака" на Госзнаке начали печатать "юбилейную" почтовую марку, на которой изображен логотип клуба в исполнении художника-дизайнера Александра Поварихина. Тираж — 288 000 экземпляров.

Юбилейная марка «Спартака» «Спартак»

В понедельник, 18 апреля, на спартаковской "Открытие Арене" прошло торжественное гашение этой коллекционной марки, в котором приняли участие гендиректор клуба Евгений Мележиков, капитан команды Георгий Джикия и красно-белые легенды — Олег Романцев и Георгий Ярцев.

Романцев и Джикия загасили марки «Спартак»

Также в день юбилея "Спартак" представил трейлер документального фильма "Мы — Спартак", снятого к столетию клуба и выходящего 22 апреля в онлайн-кинотеатре KION.

Главными героями документального проекта стали люди, неразрывно связанные с историей футбольного клуба на протяжении многих лет. В фильме представлена уникальная, ранее не публиковавшаяся хроника событий фанатского движения 90-х и 2000-х.

Трейлер документального фильма о «Спартаке»

Более того, в скором времени красно-белые вместе с порталом "Кинопоиск" должны запустить сериал о "Спартаке" 90-х.

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Также в рамках юбилейных мероприятий спартаковцы в мае откроют новый клубный магазин в самом центре Москвы, а в июне запустят новую удобную и современную электронную экосистему для болельщиков, в которою войдут основной сайт клуба, билетный портал, сайт магазина и приложение.

Кроме -того "Спартак" доработал обновленный в феврале логотип с учетом комментариев болельщиков, став клубом, который за сезон носил на форме три разных логотипа.

Обновленный логотип «Спартака»,доработанный логотип и ретро-эмблема «Спартак»

И это не считая ретро-эмблемы, приуроченной к столетию команды и отсылающей к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у "Спартака" конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.

Торжества не по карману

Список праздничных мероприятий, который пришлось отменить или отложить на неопределенный срок — куда внушительнее.

Всему виной, как несложно догадаться, события последних двух месяцев, приведшие к очередному финансовому кризису в России, европейским санкциями в адрес владельца "Спартака" Леонида Федуна и уходу европейских компаний из страны.

Как, например, можно запускать к юбилею "ряд совместных проектов с европейскими брендами", если иностранный бизнес как огня сторонится всего российского.

А проблема внедрения ретро-формы в футбольные симуляторы отпала после того, как российские команды и лиги были удалены из них.

Пришлось принять во внимание и акции активной части спартаковских болельщиков, которые отказались от посещения матчей РПЛ из-за закона о FAN ID. Без них торжественные мероприятия очевидно вышли бы пресными.

Вот от чего еще "Спартаку" пришлось отказаться:

— Юбилейный выставочный матч легенд.

— Международный красно-белый товарищеский турнир.

— Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха).

— Ретро-форма и форма на юбилейный сезон.

— Интеграция ретро-формы и формы юбилейного сезона в футбольный симулятор.

— Выпуск фан-токенов.

— Выпуск NFT-коллекции.

— Проведение массового автопробега с активной частью болельщиков до Ростова-на-Дону с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса.

— Съемка документального сериала о сезоне "Спартака" и выход шоу на международном стриминговом сервисе.

А был ли юбилей?

При этом, ряд ветеранов "Спартака", включая Никиту Симоняна и Евгения Ловчева, отказывается признавать датой рождения красно-белого клуба 1922 год, поскольку само название "Спартак" появилось лишь при Николае Старостине в 1935-м.

Тогда же зародилось всесоюзное общество, был придуман ромбик и так далее.

Евгений Ловчев Лучший футболист СССР 1972 года Я не знаю откуда это 100-летие взялось. Версия создания «Спартака» всего одна: 19 апреля 1935 года было создано спортивное общество «Спартак». До этого никакого футбольного клуба «Спартак» не существовало. Был «Пищевик», была «Красная Пресня». Это я слышал из уст [основателя клуба] Николая Петровича Старостина. Он каждый год перед чемпионатом рассказывал, как был организован «Спартак». Как в середине 30-х годов его позвал председатель ВЛКСМ Косарев и сказал: Надо создать общество наподобие «Динамо». После Старостина, главным патриархом «Спартака» для меня является Никита Павлович Симонян. И он сказал, что праздновать 100-летие не будет. Потому что нет никакого 100-летия. 16-го числа Никита Павлович собирает некоторых ветеранов «Спартака» под 87 лет клуба. Ни Симонян, ни я 100-летие не признаем.

Того же мнения придерживается и Елена Николаевна Старостина, дочка основателя клуба. Она также говорит, что ее отец создал "Спартак" в апреле 1935 года, и это было делом всей его жизни.

Почему же "Спартак" предпочитает другую дату? У Ловчева есть версия по этому поводу.

Изначальной эмблемой клуба является ромбик, внутри которого буква «С». Когда-то был создан футбольно-хоккейный клуб «Спартак», эта эмблема была зарегистрирована официально. Этот клуб возглавлял другой человек, но в руководстве был и Старостин. После смерти Старостина, клуб возглавил Николай Николаевич Озеров. Футбольным клубом к тому времени руководили Романцев и Червиченко. Озеров совершенно справедливо потребовал деньги за использование товарного знака. Чтоб не платить, они вставили вместо буквы «С» в ромбик футбольный мяч. Червиченко стал думать, как уйти тогдашнему их «Спартаку» от связи с историческим клубом. И они откопали, что Старостины в начале 20-х годов играли за «Пищевик», потом за «Красную Пресню» и т.д. Мол, эти команды являются прародителями «Спартака». Отсюда и появилась дата 18 апреля 1922 года. Евгений Ловчев

Общество "Спартак", председателем которого является Ловчев, в результате судебных баталий, стало владельцем исконного товарного знака клуба, того самого изначального с буковкой "С" в ромбике.

По словам ветерана, они готовы подписать договор о передаче исторического товарного знака футбольному и хоккейному клубам "Спартака" на безвозмездной основе.