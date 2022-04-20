Скомканный юбилей. Самому популярному клубу России — 100 лет

Как «Спартак» стал «Спартаком»
Датой основания «Спартака» считается 18 апреля 1922 года, когда по инициативе Николая Старостина и его братьев Александра, Андрея и Петра был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района.
В этот же день будущий футбольный «Спартак» сыграл первый матч против Замоскворецкого клуба спорта и победил со счетом 3:2.
После этого клуб неоднократно менял имя («Красная Пресня», «Пищевик», Промкооперация«, "Дукат"), пока 14 ноября 1934 года не остановился на окончательном варианте — "Спартак".
По популярной в народе версии — из-за исторического романа итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли "Спартак", удачно попавшегося Николаю Старостину на глаза во время споров о названии клуба.
Сам же Старостин в своей книге "Футбол сквозь годы" писал, что на идею названия клуба его вдохновило немецкое рабоче-спортивное объединение "Спартак".
Московский "Спартак" остается самым титулованным клубом страны — на его счету 22 чемпионских звания и 13 национальных кубков, это единственный клуб России, выходивший в полуфинал трех различных еврокубков.
Красно-белые оформляли "золотые дубли" в 1938, 1939, 1958, 1992, 1994, 1998 годах, когда команда выигрывала одновременно и чемпионат, и Кубока, а с 1996 по 2001 год "Спартак" брал "золото" чемпионата России шесть раз подряд.
Красно-белое Останкино
В день столетнего юбилея клуба президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и болельщиков с праздником и пожелал "Спартаку" всего самого наилучшего, а Останкинская телебашня в Москве в ночь на понедельник окрасилась в красно-белый оттенок. В течение всего дня 18 апреля на ней демонстрировались видео в честь юбилея "Спартака".
Кроме того, в честь столетия "Спартака" на Госзнаке начали печатать "юбилейную" почтовую марку, на которой изображен логотип клуба в исполнении художника-дизайнера Александра Поварихина. Тираж — 288 000 экземпляров.
В понедельник, 18 апреля, на спартаковской "Открытие Арене" прошло торжественное гашение этой коллекционной марки, в котором приняли участие гендиректор клуба Евгений Мележиков, капитан команды Георгий Джикия и красно-белые легенды — Олег Романцев и Георгий Ярцев.
Также в день юбилея "Спартак" представил трейлер документального фильма "Мы — Спартак", снятого к столетию клуба и выходящего 22 апреля в онлайн-кинотеатре KION.
Главными героями документального проекта стали люди, неразрывно связанные с историей футбольного клуба на протяжении многих лет. В фильме представлена уникальная, ранее не публиковавшаяся хроника событий фанатского движения 90-х и 2000-х.
Более того, в скором времени красно-белые вместе с порталом "Кинопоиск" должны запустить сериал о "Спартаке" 90-х.
Также в рамках юбилейных мероприятий спартаковцы в мае откроют новый клубный магазин в самом центре Москвы, а в июне запустят новую удобную и современную электронную экосистему для болельщиков, в которою войдут основной сайт клуба, билетный портал, сайт магазина и приложение.
Кроме -того "Спартак" доработал обновленный в феврале логотип с учетом комментариев болельщиков, став клубом, который за сезон носил на форме три разных логотипа.
И это не считая ретро-эмблемы, приуроченной к столетию команды и отсылающей к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у "Спартака" конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.
Торжества не по карману
Список праздничных мероприятий, который пришлось отменить или отложить на неопределенный срок — куда внушительнее.
Всему виной, как несложно догадаться, события последних двух месяцев, приведшие к очередному финансовому кризису в России, европейским санкциями в адрес владельца "Спартака" Леонида Федуна и уходу европейских компаний из страны.
Как, например, можно запускать к юбилею "ряд совместных проектов с европейскими брендами", если иностранный бизнес как огня сторонится всего российского.
А проблема внедрения ретро-формы в футбольные симуляторы отпала после того, как российские команды и лиги были удалены из них.
Пришлось принять во внимание и акции активной части спартаковских болельщиков, которые отказались от посещения матчей РПЛ из-за закона о FAN ID. Без них торжественные мероприятия очевидно вышли бы пресными.
— Юбилейный выставочный матч легенд.
— Международный красно-белый товарищеский турнир.
— Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха).
— Ретро-форма и форма на юбилейный сезон.
— Интеграция ретро-формы и формы юбилейного сезона в футбольный симулятор.
— Выпуск фан-токенов.
— Выпуск NFT-коллекции.
— Проведение массового автопробега с активной частью болельщиков до Ростова-на-Дону с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса.
— Съемка документального сериала о сезоне "Спартака" и выход шоу на международном стриминговом сервисе.
А был ли юбилей?
При этом, ряд ветеранов "Спартака", включая Никиту Симоняна и Евгения Ловчева, отказывается признавать датой рождения красно-белого клуба 1922 год, поскольку само название "Спартак" появилось лишь при Николае Старостине в 1935-м.
Тогда же зародилось всесоюзное общество, был придуман ромбик и так далее.
Того же мнения придерживается и Елена Николаевна Старостина, дочка основателя клуба. Она также говорит, что ее отец создал "Спартак" в апреле 1935 года, и это было делом всей его жизни.
Почему же "Спартак" предпочитает другую дату? У Ловчева есть версия по этому поводу.
Общество "Спартак", председателем которого является Ловчев, в результате судебных баталий, стало владельцем исконного товарного знака клуба, того самого изначального с буковкой "С" в ромбике.
По словам ветерана, они готовы подписать договор о передаче исторического товарного знака футбольному и хоккейному клубам "Спартака" на безвозмездной основе.