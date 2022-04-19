Этому «Интеру» нужен Лаутаро. Дубль аргентинца и путевка в финал Кубка Италии

Дубль Лаутаро Мартинеса стал главным событием прошедшего миланского дерби. «Нерадзурри» будут бороться не только за скудетто, но и за Кубок Италии. Они набрали неплохую форму. Об очередной победе команды в нашем обзоре.

Ход матча

4' Лаутаро Мартинес открыл счет в начале встречи. Маттео Дармиан вовремя заметил форварда и отдал на него пас. Аргентинец точным ударом в «девять» загнал мяч в сетку.

10' После пропущенного гола «Милан» взял мяч под контроль.

Празднование гола globallookpress.com

15' Безрезультатный угловой у хозяев.

25' Несколько фолов и контроль мяча от «Милана» — на этом пока все.

28' неудачная попытка удара от Рафаэля Леау.

30 Давиде Калабриа нанес неплохой удар в дальний угол. Вратарь «Интера» Самир Ханданович с ним справился.

33' Удар Сандро Тонали заблокировал его же партнер по команде.

35' Первый желтый свет в матче. Он загорелся перед Тео Эрнандесом.

37' Николо Барелла запустил мяч над перекладиной с линии штрафной.

40' Рафаэль Леау не использовал шанс. Игрок отдал мяч в руки вратарю.

40' Лаутаро Мартинес делает дубль, перебросив вратаря «Милана», который оказался слегка дальше от ворот, поскольку вышел встречать Лаутаро на подступах к вратарской.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

46' Сразу две замены на старте второго тайма сделал Стефано Пиоли.

49' Франк Кесси после навеса со штрафного пробил головой, но Самир Ханданович забрал мяч в руки.

54' Тео Эрнандес запустил мяч в район правой штанги, но мяч прошел дальше от нее.

59' Хорошая передача от Браима Диаса была прервана игроками «Интера».

66' Исмаэль Беннасер нанес удар в нижний угол ворот соперника, поразив цель. Игрок удачно сыграл на подборе у линии штрафной.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

70' Долгие разбирательства привели к тому, что взятие ворот отменили. По-прежнему 2:0 в пользу «Интера».

72' Тео Эрнандес попытал счастья дальним ударом, но Самир Ханданович справился с угрозой.

79' За шесть минут 5 замен мы увидели.

80' Совсем неточный дальний удар в исполнении Алексиса Санчеса.

Робин Госенс globallookpress.com

82' Робин Госенс снял все вопросы в поединке. Он воспользовался разрезающей передачей и пробил в верхний угол, утроив результат.

88' После хорошей передачи Оливье Жиру запустил мяч над перекладиной.

90+4' Пьер Калюлю нанес удар в правый угол с края штрафной, но мяч прошел рядом со стойкой.

Фрагмент матча globallookpress.com

90+6' Чуть выше перекладины пролетел мяч после удара головой в исполнении Оливье Жиру.

90+7' Финальный свисток о завершении поединка.

Футбол. Италия. Кубок Интер — Милан 3:0 Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (4'), 2:0 Лаутаро Мартинес (40'), 3:0 Робин Гозенс (82') Предупреждения: Тео Эрнандес (35'), Милан Шкриньяр (51'), Фикайо Томори (90 + 1')

Следующие матчи

После 0:0 в первом поединке, «Интер» добыл путевку в финал Кубка Италии разгромной победой.

Все прогнозы на Серию А

Следующий матч подопечные Симоне Индзаги проведут 23 апреля на своем поле. Они примут «Рому» в рамках 34 тура Серии А.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» днем позже будет играть в Риме с «Лацио». Напомним, что «россонери» являются лидерами в турнирной таблице Серии А.

Прямая речь

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги

— Сегодня парни проявили себя фантастически. Мы сыграли в дерби с умом, тактикой, ударами в нужное время. Мы хотели выйти в финал и победить в этом дерби.

Может ли эта победа дать «Интеру» импульс, необходимый для того, чтобы обойти «Милан» в борьбе за Скудетто? Мы надеемся, что сможем сохранить этот импульс. Мы работали над этим с 8 июля. Мы знаем, какой путь нам пришлось пройти. В январе мы выиграли Суперкубок, в мае теперь нас ждет финал Кубка, ну и также мы хотим как можно лучше завершить сезон в Серии А.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли

— Мы хотели победить, но не сумели добиться этого, нам определенно противостоял сильный соперник. Я не думаю, что счет 0:3 справедлив, но «Интер» забил свои голы в нужное время.

Они забили в дебюте встречи, но у нас были шансы отыграться. Что касается незасчитанного гола, то естественно, будь счет 1:2, пошла бы другая игра, забитый мяч придал бы нам импульс, поэтому это был тяжелый момент.

Если ты пропускаешь три мяча, это значит, что соперник сыграл более качественно, и мы допустили ошибки. Не скажу, что нам не хватило старания, напора или моментов, просто это был не наш вечер. Мы хотели выйти в финал, но это отличная возможность для команды проявить себя и выложиться по полной в чемпионской гонке в Серии А, потому что у нас есть все, что нужно, чтобы пройти весь путь.