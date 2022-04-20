Серия А: Подводим итоги 33-го тура

Изменения в турнирной таблице

Всего три перестановки в таблице. Самое интересное изменение коснулось шестого еврокубкового места. Эта позиция дает возможность ее обладателю сыграть в Лиге Конференций.

«Фиорентина» минимально переиграла «Венецию» (1:0) и догнала по очкам «Лацио». У команд по 56 очков. Но по дополнительным показателям преимущество у «фиалок».

Римскому клубу пришлось уступить 6 место сопернику. И это после ничьи с «Торино» (1:1). Причем римляне ушли от поражения в компенсированное время. На 92-й минуте Чиро Иммобиле спас «Лацио» от болезненного результата.

Календарь и таблица Серии А

«Верона» побеждает «Аталанту» (2:1) и поднимается на 9 место в Серии А. Ниже опускается «Сассуоло». «Чёрно-зеленые» проиграли «Кальяри» (0:1).

«Болонья» творит сенсацию в Турине. Ничья с «Ювентусом» (1:1) — шедевр. А могли и победить. «Борзые» упустил преимущество на 95-й минуте. «Старую синьору» спас гол Душана Влаховича.

Но шикарный результат с «Юве» не помог «Болонье» удержаться на 12 строчке. Ее обошло «Удинезе» — после триумфа над «Эмполи» (4:1).

Жажда Скудетто

«Милан» (1 место и 71 очко) — в последний раз выигрывал чемпионат Италии в 2011 году. Потом 9 лет скудетто забирал «Ювентус». А в прошлом сезоне — золото итальянской серии А забрал «Интер».

В 33-м туре «Милан» переиграл «Дженоа» (2:0) и сохранил за собой лидерство. «Россонери» не проигрывают уже 11-й матч. Успешная серия длится с 17 января.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

До конца сезона осталось сыграть 5 матчей. Ближайший — 24 апреля. В соперниках — «Лацио». А еще будут игры с «Фиорентиной», «Вероной», «Аталантой» и «Сассуоло».

«Интер» (2 место и 69 очков) — действующий чемпион стремится защитить титул. Важно не отпустить «Милан» далеко от себя в чемпионской гонке. «Нерадзурри» выигрывают третий матч кряду. На этот раз победа в поединке со «Специей» (3:1).

Минус 2 очка, но плюс 1 игра в запасе. Фактически «Интер» теневой лидер серии А. На финише сезона осталось провести матчи против «Ромы», «Болоньи», «Удинезе», «Эмполи», «Кальяри» и «Сампдории».

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

«Наполи» (3 место и 67 очков) — упустил возможность подобраться к «Интеру» вплотную. Помешала ничья с «Ромой» (1:1). У «неаполитанцев» прекрасный календарь игр. На финише сезона команде играть с «Эмполи», «Сассуоло», «Торино», «Дженоа» и «Специи». Грандов итальянского футбола в этом списке.

ТОП-4 для «Ювентуса»

«Ювентус» (4 место и 63 очка) — «Старая синьора» на бронзу не претендует — пока. Но и свалиться на строчку не грозит. Как минимум еще один тур — это место останется за туринцами.

Ничью с «Болоньей» — «Юве» не может себе записать в актив. Но улучшить турнирную ситуацию сможет уже в следующем туре. Это будет гостевая игра против «Сассуоло» (25 апреля).

В календарном плане у туринцев запланированы еще встречи с «Венецией», «Дженоа», «Лацио» и «Фиорентиной». Последние два поединка будут особенно жаркими.

Битва за Лигу Европы

На участие в Лиге Европы претендуют сразу три команды. На эту минуту еврокубковое место занимает «Рома» (5 место и 58 очков). Да, «волчицы» смогли уйти от поражения в поединке с «Наполи» (1:1). Теперь римляне опережают основных преследователей на 2 очка. В гонке участвуют «Фиорентина» и «Лацио».

В конце сезона нас ждут вкусные матчи: «Лацио» — «Милан» (24 апреля); «Интер» — «Рома» (23 апреля); «Милан» — «Фиорентина» (1 мая); «Фиорентина» — «Рома» (8 мая); «Ювентус» — «Лацио» (15 мая) и «Фиорентина» — «Ювентус» (22 мая).

Битва за выживание

«Венеция» (18 место и 22 очка), «Дженоа» (19 место и 22 очка), «Салернитана» (20 место и 19 очков«) — на выход. Трио неудачников Серии А. Главные претенденты на вылет из элиты итальянского футбола. От спасительного 17 места команд отделяют минимум шесть очков. Шансов спастись, практически нет. Спасти их может только чудо.