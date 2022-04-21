ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСладкая месть Ваноли. Гол Бакаева вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России
  • 13:14
    • «МЮ» объявил о назначении тен Хага главным тренером со следующего сезона
  • 12:53
    • Акционер «Спартака» Алекперов покинул пост главы компании «Лукойл»
  • 13:48
    • Эрик тен Хаг: Намерен развивать «Манчестер Юнайтед» и добиться с ним успеха
  • 12:34
    • «Фенербахче» ведет переговоры с Луисом Суаресом. Уругваец хочет получать 6 млн евро в год
  • 12:17
    • Ибрагимович останется в «Милане», если согласится на понижение зарплаты
    Все новости спорта

    Акционер «Спартака» Алекперов покинул пост главы компании «Лукойл»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Вагит Алекперов покинул совет директоров и пост президента «Лукойла», сообщает пресс-служба компании.

    Вагит Алекперов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вагит Алекперов

    «ПАО "Лукойл" сообщает, что Президент и член Совета директоров Вагит Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента.

    Соответствующие уведомления были направлены сегодня Председателю Совета директоров компании», — говорится в заявлении.

  • Скомканный юбилей. Самому популярному клубу России — 100 лет
  • Рассказываем, как прошел столетний юбилей московского «Спартака»
  • Вчера

    • «Лукойл» является генеральным спонсором московского «Спартака». Алекперову принадлежат около 30% акций клуба.

    Владелец «Спартака» Леонид Федун является вице-президентом и основным акционером «Лукойла».

    Напомним, Алекперов в середине апреля попал в санкционный список Великобритании.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» снова проиграет?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • «Атлетик» тоже проиграет «Кадису»?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • «Эспаньол» сейчас на ходу
  • «Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Контавейт — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры