Акционер «Спартака» Алекперов покинул пост главы компании «Лукойл»

покинул совет директоров и пост президента «Лукойла», сообщает пресс-служба компании.

«ПАО "Лукойл" сообщает, что Президент и член Совета директоров Вагит Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента.

Соответствующие уведомления были направлены сегодня Председателю Совета директоров компании», — говорится в заявлении.

«Лукойл» является генеральным спонсором московского «Спартака». Алекперову принадлежат около 30% акций клуба.

Владелец «Спартака» Леонид Федун является вице-президентом и основным акционером «Лукойла».

Напомним, Алекперов в середине апреля попал в санкционный список Великобритании.