Акционер «Спартака» Алекперов покинул пост главы компании «Лукойл»

Вагит Алекперов Фото: globallookpress.com
«ПАО "Лукойл" сообщает, что Президент и член Совета директоров Вагит Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента.
Соответствующие уведомления были направлены сегодня Председателю Совета директоров компании», — говорится в заявлении.
«Лукойл» является генеральным спонсором московского «Спартака». Алекперову принадлежат около 30% акций клуба.
Владелец «Спартака» Леонид Федун является вице-президентом и основным акционером «Лукойла».
Напомним, Алекперов в середине апреля попал в санкционный список Великобритании.