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    Бородюк назвал закономерной ничью с «Крыльями Советов»

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    Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк подвел итоги выездного матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    «Самара — футбольный город. Видите, как много болельщиков. Прекрасный стадион. В такой атмосфере очень приятно играть.

    Сегодня мы набрали очко. С одной стороны, это позитив. С другой, могли побеждать. Нужно собраннее играть в обороне и использовать те моменты, которые у нас были.

    Молодым футболистам, вышедшим на замену, нужно набираться опыта в РПЛ. Это все придет. Мы работаем. Набранное очко в таком прекрасном городе поможет нам выглядеть увереннее.

    Я уже говорил ребятам, что с каждым матчем мы должны выглядеть увереннее и думать быстрее. Сегодняшняя игра мне понравилась. Мы владели преимуществом, хорошо работали фланги.

    Где-то могли успокоить игру, где-то прибавить и сыграть на контратаках. Были хорошие моменты. Еще раз говорю: все с опытом приобретается.

    Закономерная ничья. Поздравил и поблагодарил ребят за такую игру. Они бились на каждом участке поля.

    Что касается планов на этот сезон, любая команда, которая выходит в РПЛ, не будет сразу заоблачные цели ставить. Для нас главное — закрепиться.

    И дальше работать в плане развития футбольного клуба "Торпедо", чтобы мы остались в РПЛ на долгие годы. Такие цели и задачи.

    Если мы будем выглядеть как сегодня, достойно и уверенно, бороться на каждом участке поля, то у нас для этого все есть. Но это нужно делать в каждом матче», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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