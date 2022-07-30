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    Лапорта: Де Йонг останется в «Барсе» даже в случае отказа снижать зарплату

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном отказе полузащитника Френки де Йонга снижать зарплату.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    «Что произойдет, если Френки де Йонг не согласится на сокращение зарплаты? Даже в этом случае он останется в "Барсе" и продолжит играть.

    У Френки контракт. Мы будем уважать это решение. И могу сказать, что мы рассчитываем на него.

    Никакого вымогательства со стороны клуба не будет», — приводит слова Лапорты CBS Sports Golazo.

    Ранее сообщалось, что де Йонг не покинет «Барселону», пока не получит задолженность по зарплате.

    Кроме того, ранее появилась информация, что де Йонг останется в «Барселоне» только в том случае, если согласится на существенное понижение зарплаты.

  • Лапорта: Френки де Йонг — игрок «Барселоны». Мы очень хотим, чтобы он остался, и он также этого хочет
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    • Как известно, де Йонга хочет приобрести «Манчестер Юнайтед». При этом игрок не заинтересован в трансфере.

    В прошлом сезоне де Йонг провел за «Барселону» 46 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

    Напомним, летом «Барса» подписала Роберта Левандовски, Андреса Кристенсена, Франка Кесси, Рафинью и Жюля Кунде, а также продлила контракт с Усманом Дембеле.

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