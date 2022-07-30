Лапорта: Де Йонг останется в «Барсе» даже в случае отказа снижать зарплату

Президент «Барселоны»высказался о возможном отказе полузащитникаснижать зарплату.

«Что произойдет, если Френки де Йонг не согласится на сокращение зарплаты? Даже в этом случае он останется в "Барсе" и продолжит играть.

У Френки контракт. Мы будем уважать это решение. И могу сказать, что мы рассчитываем на него.

Никакого вымогательства со стороны клуба не будет», — приводит слова Лапорты CBS Sports Golazo.

Ранее сообщалось, что де Йонг не покинет «Барселону», пока не получит задолженность по зарплате.

Кроме того, ранее появилась информация, что де Йонг останется в «Барселоне» только в том случае, если согласится на существенное понижение зарплаты.

Как известно, де Йонга хочет приобрести «Манчестер Юнайтед». При этом игрок не заинтересован в трансфере.

В прошлом сезоне де Йонг провел за «Барселону» 46 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

Напомним, летом «Барса» подписала Роберта Левандовски, Андреса Кристенсена, Франка Кесси, Рафинью и Жюля Кунде, а также продлила контракт с Усманом Дембеле.