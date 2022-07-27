Де Йонг не покинет «Барсу», пока не получит задолженность по зарплате

не собирается покидатьдо тех пор, пока клуб не выплатит ему зарплату за предыдущие месяцы.

По информации De Telegraaf, у «Барселоны» есть многомиллионная задолженность по зарплате перед нидерландским футболистом.

Речь идет о 19 миллионах евро, которые «Барса» до сих пор не выплатила де Йонгу.

В связи с этим игрок отказывается уходить из «Барселоны» и обсуждать возможный трансфер в другой клуб.

Ранее сообщалось, что де Йонг останется в «Барселоне» только в том случае, если согласится на существенное понижение зарплаты.

Как известно, де Йонга хочет приобрести «Манчестер Юнайтед». При этом игрок не заинтересован в трансфере.

В прошлом сезоне де Йонг провел за «Барселону» 46 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

Напомним, летом «Барса» подписала Роберта Левандовски, Андреса Кристенсена, Франка Кесси и Рафинию, а также продлила контракт с Усманом Дембеле.