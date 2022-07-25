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    Стало известно, в каком случае Френки де Йонг останется в «Барселоне»

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    Полузащитник Френки де Йонг останется в «Барселоне» только в том случае, если согласится на существенное понижение зарплаты.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    По информации AS, накануне у де Йонга состоялась встреча с главным тренером «Барсы» Хави. Игроку назвали условие, при котором он сможет продолжить выступления в каталонском клубе.

    «Барселона» предложила Френки пойти на двукратное понижение зарплаты. В противном случае, если де Йонг не согласится, клуб продаст его до закрытия летнего трансферного окна.

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    • Ранее сообщалось, что де Йонга хочет приобрести «Манчестер Юнайтед». При этом игрок не заинтересован в трансфере.

    В прошлом сезоне де Йонг провел за «Барселону» 46 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

    Напомним, летом «Барса» подписала Роберта Левандовски, Андреса Кристенсена, Франка Кесси и Рафинию, а также продлила контракт с Усманом Дембеле.

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