Стало известно, в каком случае Френки де Йонг останется в «Барселоне»

Полузащитникостанется втолько в том случае, если согласится на существенное понижение зарплаты.

По информации AS, накануне у де Йонга состоялась встреча с главным тренером «Барсы» Хави. Игроку назвали условие, при котором он сможет продолжить выступления в каталонском клубе.

«Барселона» предложила Френки пойти на двукратное понижение зарплаты. В противном случае, если де Йонг не согласится, клуб продаст его до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что де Йонга хочет приобрести «Манчестер Юнайтед». При этом игрок не заинтересован в трансфере.

В прошлом сезоне де Йонг провел за «Барселону» 46 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

Напомним, летом «Барса» подписала Роберта Левандовски, Андреса Кристенсена, Франка Кесси и Рафинию, а также продлила контракт с Усманом Дембеле.