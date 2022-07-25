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    Хави просит Лапорту вернуть Месси в «Барселону»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави попросил президента клуба Жоана Лапорту вернуть нападающего Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По информации Sport.es, экс-партнер Месси по каталонскому клубу хочет вернуть аргентинца, когда истечет его контракт с «ПСЖ».

    Соглашение 35-летнего футболиста с парижским клубом действует до 2023 года. В контракте предусмотрена опция продления.

    Напомним, Лионель Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год, после чего покинул каталонский клуб и на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

    В составе «Барселоны» он стал 10-кратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны и восемь раз Суперкубок. Также он четырежды побеждал в Лиге чемпионов и трижды брал Суперкубок УЕФА.

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