Лапорта: Френки де Йонг — игрок «Барселоны». Мы очень хотим, чтобы он остался, и он также этого хочет

Президент «Барселоны»прокомментировал слухи об уходе полузащитника каталонцевиз клуба.

«Френки — игрок "Барселоны". Мы очень хотим, чтобы он остался, и он также этого хочет. Вы знаете о нашей непростой ситуации, связанной с зарплатным бюджетом, но, как бы то ни было, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы сохранить Френки в клубе, и, я надеюсь, он также», — цитирует Лапорту инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.