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    СМИ: Роналду по-прежнему хочет перейти в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов

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    Криштиану Роналду продолжает настаивать на том, чтобы «Манчестер Юнайтед» продал его этим летом.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации The Athletic, 37-летний португалец хочет играть за клуб, который будет участвовать в Лиге чемпионов.

    Роналду настроен улучшить свой бомбардирский рекорд в ЛЧ. Кроме того, Криштиану хочет опередить Лионеля Месси по количеству голов на групповом этапе. На данный момент он отстает от аргентинца на три мяча.

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  • 22/07/2022

    • Сообщалось, что Роналду готов расторгнуть контракт с «МЮ», который в новом сезоне будет выступать в Лиге Европы.

    Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел за «красных дьяволов» 38 матчей и забил 24 гола.

    Ранее сообщалось, что одним из возможных вариантов для продолжения карьеры Роналду является «Атлетико». Но 26 июля президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что переход Криштиану в мадридский клуб практически невозможен.

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