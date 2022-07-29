СМИ: Роналду по-прежнему хочет перейти в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов

продолжает настаивать на том, чтобыпродал его этим летом.

По информации The Athletic, 37-летний португалец хочет играть за клуб, который будет участвовать в Лиге чемпионов.

Роналду настроен улучшить свой бомбардирский рекорд в ЛЧ. Кроме того, Криштиану хочет опередить Лионеля Месси по количеству голов на групповом этапе. На данный момент он отстает от аргентинца на три мяча.

Сообщалось, что Роналду готов расторгнуть контракт с «МЮ», который в новом сезоне будет выступать в Лиге Европы.

Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел за «красных дьяволов» 38 матчей и забил 24 гола.

Ранее сообщалось, что одним из возможных вариантов для продолжения карьеры Роналду является «Атлетико». Но 26 июля президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что переход Криштиану в мадридский клуб практически невозможен.