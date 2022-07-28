ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийКаталонский бардак. Готова ли «Барса» к Левандовскому?
  • 05:19
    • Повышенный фрибет 3500 рублей в Фонбете. Как получить?
  • 10:53
    • «Фиорентина» подготовила новый контракт для Николы Миленковича с повышенной зарплатой
  • 10:39
    • Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов «Манчестер Сити»
  • 10:21
    • Криштиану Роналду заявил, что хочет расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед»
  • 10:11
    • ЦСКА согласовал все условия трансфера Виктора Мендеса из «Униона Эспаньола»
    Все новости спорта

    Криштиану Роналду заявил, что хочет расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что хочет разорвать свой контракт, сообщает Daily Mail.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    По информации источника, он намерен найти команду, которая в новом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Правда, «Манчестер Юнайтед» не готов отпускать игрока.

    Напомним, Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.

    Ранее стало известно, что Криштиану Роналду пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля), но примет участие в матче с «Райо Вальекано» (31 июля), в котором будет больше дублирующий состав «манкунианцев».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соперники обменяются голами?
  • «Кишварда» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Астана» попрощается с еврокубками
  • «Астана» — «Ракув». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Вернёт ли БАТЭ интригу в матче?
  • «Коньяспор» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 28 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кишварда — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Астана — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Коньяспор — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Хапоэль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мюнхен-1860 — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.47
  • Экспресс дня 29 июля
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нойстрелиц — Карлсруэ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры