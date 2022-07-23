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    «Факел» стал лидером РПЛ по продаже абонементов

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    Введение Fan ID привело к резкому падению спроса на сезонные абонементы среди болельщиков клубов РПЛ, сообщает «РБК Спорт».

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    «Спартак» продал чуть больше трех тысяч абонементов. Отмечается, что клуб сильно пострадал после введения Fan ID, спрос на абонементы упал в три раза.

    «Динамо» продало чуть больше трех тысяч абонементов, повторив цифру за доковидный год.

    У ЦСКА также возникли серьезные проблемы в реализации абонементов. На данный момент клуб продал более двух тысяч абонементов на сезон. До коронавируса клуб реализовал почти восемь тысяч абонементов.

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    • «После тяжелых ковидных годов клуб надеялся, что сможет реализовать большее количество абонементов, но болельщики банально против Fan ID и не хотят приобретать из-за этого абонементы», — сообщил один из источников в ЦСКА.

    Аналогичная ситуация и в «Локомотиве». На данный момент клуб сумел реализовать чуть больше тысячи абонементов. В доковидный период клуб продал около 4,5 тысяч сезонных абонементов.

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    • У «Зенита» тоже не та динамика продаж, что в доковидный период. Сейчас сине-бело-голубые продали около 10 тысяч абонементов. В доковидный период были реализованы все 15 тыс. абонементов.

    При этом «Зенит» столкнулся с парадоксальной ситуацией. В Санкт-Петербурге Fan ID пока не введен, но проблема сохраняется.

    «При общении с болельщиками клуб узнает о том, что люди введены в заблуждение вокруг ситуации с Fan ID», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

    Ожидается, что Fan ID начнет действовать в Питере с начала следующего года.

    Лучшие показатели по продажам абонементов — у воронежского «Факела». На данный момент клуб реализовал 11,3 тысячи абонементов. В городе ограничений нет.

    Напомним, Fan ID необходим для посещения матчей чемпионата России. На сегодняшний день Fan ID обязателен в Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге. С декабря Fan ID будет нужен и для посещения матчей на остальных стадионах клубов РПЛ в 11 субъектах.

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