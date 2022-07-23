«Факел» стал лидером РПЛ по продаже абонементов

Введение Fan ID привело к резкому падению спроса на сезонные абонементы среди болельщиков клубов РПЛ, сообщает «РБК Спорт».

«Спартак» продал чуть больше трех тысяч абонементов. Отмечается, что клуб сильно пострадал после введения Fan ID, спрос на абонементы упал в три раза.

«Динамо» продало чуть больше трех тысяч абонементов, повторив цифру за доковидный год.

У ЦСКА также возникли серьезные проблемы в реализации абонементов. На данный момент клуб продал более двух тысяч абонементов на сезон. До коронавируса клуб реализовал почти восемь тысяч абонементов.

«После тяжелых ковидных годов клуб надеялся, что сможет реализовать большее количество абонементов, но болельщики банально против Fan ID и не хотят приобретать из-за этого абонементы», — сообщил один из источников в ЦСКА.

Аналогичная ситуация и в «Локомотиве». На данный момент клуб сумел реализовать чуть больше тысячи абонементов. В доковидный период клуб продал около 4,5 тысяч сезонных абонементов.

У «Зенита» тоже не та динамика продаж, что в доковидный период. Сейчас сине-бело-голубые продали около 10 тысяч абонементов. В доковидный период были реализованы все 15 тыс. абонементов.

При этом «Зенит» столкнулся с парадоксальной ситуацией. В Санкт-Петербурге Fan ID пока не введен, но проблема сохраняется.

«При общении с болельщиками клуб узнает о том, что люди введены в заблуждение вокруг ситуации с Fan ID», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что Fan ID начнет действовать в Питере с начала следующего года.

Лучшие показатели по продажам абонементов — у воронежского «Факела». На данный момент клуб реализовал 11,3 тысячи абонементов. В городе ограничений нет.

Напомним, Fan ID необходим для посещения матчей чемпионата России. На сегодняшний день Fan ID обязателен в Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге. С декабря Fan ID будет нужен и для посещения матчей на остальных стадионах клубов РПЛ в 11 субъектах.