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    Президент «Торпедо»: Мы продали 168 абонементов на сезон. Не понимаем, смеяться или плакать

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    Президент «Торпедо» Денис Маслов сообщил, что клуб продал всего лишь 168 абонементов перед началом нового сезона.

    Денис Маслов
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    Денис Маслов

    «Торпедо» по итогам прошлого сезона вернулось в российскую Премьер-лигу.

    «На сегодняшний день мы продали 168 абонементов на новый сезон. Не понимаем, смеяться или плакать.

    Мы не понимаем, насколько было бы больше, если бы активный сектор не дистанцировался. Может быть, люди не хотят ездить в Химки, но готовы в "Лужники".

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    • Кроме того, сейчас непростое время — люди, вероятно, аккуратно относятся к семейному бюджету. Кому-то понятнее посещаемость по билету, а не по абонементу.

    Меня больше будет беспокоить посещаемость каждого матча, а не количество проданных абонементов», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

    Ранее фанаты «Торпедо» объявили о бойкоте всех матчей РПЛ из-за Fan ID. Клуб после этого решил не продавать абонементы на сектор активной поддержки.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий 30 декабря 2021 года. Он начал действие с 1 июня.

    Ранее фанаты «Динамо» заявили, что прекращают ходить на матчи РПЛ из-за Fan ID.

    Также сообщалось, что фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID.

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