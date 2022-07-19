Бабаев о Fan ID: Главное разочарование от матча с «Уралом» — это наш пустой фан-сектор

Генеральный директорвысказался о решении фанатов бойкотируют матчи РПЛ из-за введения системы Fan ID.

Уже с третьего тура РПЛ Fan ID введут на пяти стадионах, на «ВЭБ Арене» она заработает со следующего года.

« Вы все сами могли видеть в первом туре. Лично у меня самое большое разочарование от матча [с "Уралом"] — это наш пустой фан-сектор.

Очень тоскливо смотреть футбол без сильной шумовой поддержки и энергетики, которую обеспечивает фанка. Да и команде не хватало нашего 12-го игрока.

Такую атмосферу сложно назвать футбольной. Например, в доковидном сезоне-2019/20 первый тур посетило более 180 тысяч человек, а в этот раз чуть больше 60-ти.

Надеемся, что хорошие результаты и красивая игра команды будут возвращать болельщиков на футбол.

Мы в свою очередь проделываем большую работу по улучшению уровня сервиса на стадионе и того, что окружает непосредственно футбольный матч.

Мы понимаем, что матчдэй — это не только 90 минут футбола, это гораздо больше — это интересный досуг до матча, в перерыве и после.

На каждом матче мы обязательно делаем развлекательную программу с концертами, конкурсами и прочими активностями. Мы уверены, что каждый болельщик найдет себе активность по душе.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить всех на ближайшие домашние матчи команды и очень надеюсь, что парни и девушки с фанатки тоже рано или поздно вернутся на свой родной сектор», — сказал Бабаев Sport24.