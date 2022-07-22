«Зенит» — «Крылья Советов»: счет 3:0, обзор голов

одержал домашнюю победу надв матче 2 тура чемпионата России.

Хозяева выиграли со счетом 3:0. При этом счет два мяча они забили еще до перерыва. Сначала Андрей Мостовой отметился с пенальти, затем Далер Кузяев удвоил преимущество, реализовав второй 11-метровый удар.

Во втором тайме Мостовой завершил комбинацию «Зенита» и довел дело до разгрома.

РПЛ. 2 тур Зенит — Крылья Советов 3:0 (3:0, 0:0) Голы: 1:0 — 5 Мостовой, 2:0 — 12, пенальти Кузяев, 3:0 — 31 МостовойЗенит: Одоевский, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Круговой, 79), Вендел, Кузяев (Сутормин, 28), Мостовой (Бакаев, 71), Малком (Ерохин, 79), Кассьерра (Сергеев, 71)Крылья Советов: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов (Евгеньев, 62), Горшков, Ежов, Коваленко, Иванисеня (Липовой, 78), Якуба (Витюгов, 14), Глушенков (Соколов, 62), Цыпченко (Хубулов, 79)Предупреждения: Горшков (26), Солдатенков (29), Гапонов (39)

«Зенит» с 4 очками вышел в лидеры турнирной таблицы. «Крылья Советов» подвинулись с первой строчки и остаются с тремя баллами на счету.