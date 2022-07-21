«Рубин» взял на просмотр защитника из Ирака Али Аднана Казима

28-летний защитник сборной Ираканаходится на просмотре в казанском «Рубине», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист ранее выступал за такие клубы, как турецкий «Ризеспор», итальянские «Удинезе» и «Аталанта», канадский «Ванкувер Уайткэпс».

За сборную Ирака у защитника 81 матч и семь забитых мячей.

С 1 июля Али Аднан Казим находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был датский «Вайле».

Напомним, «Рубин» в сезоне-2021/2022 занял в Российской Премьер-Лиге 15-е место и вылетел в Первую лигу.

В матче первого тура казанский клуб играл с московской «Родиной». В этой встрече был побит рекорд лиги прошлого сезона по посещаемости. На игре присутствовало 7789 болельщиков. Дублем отметился нападающий казанцев Джоэль Фамейе.