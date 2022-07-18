ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеДембеле остался в «Барселоне», но должен доказать свою ценность
  • 14:51
    • В «Рубине» не смогли договориться с Эльмиром Набиуллиным о его возвращении в клуб
  • 14:43
    • Артем Дзюба может подписать контракт с азербайджанским клубом
  • 14:31
    • Родригао: Главное — это осознание того, какую важность играет «Зенит» в России
  • 14:19
    • Стал известен календарь нового сезона КХЛ
  • 13:53
    • «Фиорентина» готова отпустить Пульгара в ЦСКА
    Все новости спорта

    В «Рубине» не смогли договориться с Эльмиром Набиуллиным о его возвращении в клуб

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Рубин Трансферы
    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о переговорах с защитником Эльмиром Набиуллиным.

    Эльмир Набиуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эльмир Набиуллин

    «Мы с Эльмиром вели переговоры, делали ему предложение, но договориться не сумели. Это было почти месяц назад. А сейчас уже у нас планы изменились в этих позициях. Пытаться приглашать больше не будем, мы его звали, но он по разным причинам отказался», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    27-летний Набиуллин — воспитанник «Рубина». Он ушёл из команды в 2018 году, когда перешёл в «Зенит». Затем Эльмир выступал за «Сочи», а с июля 2021-го был игроком «Химок». 15 июля 2022 года подмосковная команда объявила о расторжении контракта с Набиулинным.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Алания» стартует с уверенной победы?
  • «Алания» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Очередная победа для «Боруссии» в межсезонье?
  • «Боруссия» Д — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Кто завоюет путевку в четвертьфинал женского Евро-2022?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 18 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Алания — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Карабах — Цюрих
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Пюник — Дюделанж
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Жальгирис — Мальмё
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лудогорец — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Шкупи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры