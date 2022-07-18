В «Рубине» не смогли договориться с Эльмиром Набиуллиным о его возвращении в клуб

Спортивный директор «Рубина»рассказал о переговорах с защитником

«Мы с Эльмиром вели переговоры, делали ему предложение, но договориться не сумели. Это было почти месяц назад. А сейчас уже у нас планы изменились в этих позициях. Пытаться приглашать больше не будем, мы его звали, но он по разным причинам отказался», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

27-летний Набиуллин — воспитанник «Рубина». Он ушёл из команды в 2018 году, когда перешёл в «Зенит». Затем Эльмир выступал за «Сочи», а с июля 2021-го был игроком «Химок». 15 июля 2022 года подмосковная команда объявила о расторжении контракта с Набиулинным.