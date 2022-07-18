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    Мостовой: Я бы не сказал, что меня кто-то сильно разочаровал в первом туре РПЛ

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    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результатах первого тура Российской Премьер-Лиги.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Никто не удивил и никто не разочаровал. Я бы не сказал, что меня кто-то сильно разочаровал в плане футбола и игры. Многое выравнивается за счёт ухода многих легионеров. Силы становятся по многим компонентам равны.

    Много ничейных результатов. Пройдёт ли чемпионат в таком ключе, что будет много ничьих? Скорее всего. За весь чемпионат загадывать трудно. С учётом того, что еврокубков нет, сложно что-то прогнозировать. Но предполагаю, что в таком ключе будет множество игр.

    Взять "Факел", который вообще пускать в РПЛ не хотели, — играют вничью с "Краснодаром". "Ростов" играл на равных с "Динамо". Смотрим "Локомотив" — "Нижний" — в меньшинстве сравнивают счёт. "Химки" с "Зенитом" после замены бразильцев тоже спокойно играли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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