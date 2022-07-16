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    «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Оренбургом»

    «Оренбург» — «Крылья Советов»: счет 2:4, обзор голов

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    «Крылья Советов» забили 4 мяча «Оренбургу», благодаря чему смогли не только спасти, но и выиграть поединок 1 тура РПЛ.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Крылья» пропустили первыми после автогола Дмитрия Цыпченко. Во втором тайме они забили 4 мяча подряд. По голу оформили Роман Ежов и Денис Якуба, а дублем отметился Максим Глушенков.

    На это хозяева смогли ответить только голом Тимура Аюпова.

    РПЛ. 1 тур
    Оренбург — Крылья Советов 2:4 (1:0, 1:4)
    Голы: 1:0 — 31, автогол Цыпченко, 1:1 — 49 Ежов, 1:2 — 54 Глушенков, 1:3 — 73 Глушенков, 2:3 — 83 Аюпов, 2:4 — 84 ЯкубаОренбург: Гошев, Малых, Сиваков, Хотулев, Печенин (Мансилья, 74), Ковалев (Титков, 85), Полуяхтов (Аюпов, 60), Оганесян (Эктов, 60), Капленко (Сычевой, 74), Башич, ВоробьевКрылья Советов: Ломаев, Бейл (Витюгов, 77), Солдатенков, Гапонов (Евгеньев, 87), Горшков, Ежов, Пиняев (Хубулов, 77), Иванисеня, Коваленко, Глушенков (Шитов, 87), Цыпченко (Якуба, 67)

    Благодаря забитым голам «Крылья Советов» возглавили таблицу, обойдя ЦСКА. «Оренбург» пока что идет на 15 месте.

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