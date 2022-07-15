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    Спаллетти: Кварацхелия должен заменить Инсинье

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    Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что бывший игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия должен заменить в команде ушедшего капитана Лоренцо Инсинье.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    В четверг грузин оформил дубль в первом матче за итальянскую команду, в котором неаполитанцы разгромили полупрофессиональный клуб со счетом 10:0.

    «Квара — это игрок, который всегда находит свободного. Он умеет смещаться, как влево, так и вправо. Знает, как завершать действие. Он превосходный игрок и именно тот, кто сполна заменит Инсинье. С его приходом клуб закрыл фланг в нападении», — цитирует Спаллетти пресс-служба неаполитанского клуба.

    Кварацхелия в марте перешел из «Рубина» в грузинское «Динамо» (Батуми). Он приостановил контракт, воспользовавшись разрешением ФИФА. В апреле грузин подписал контракт с «Наполи».

    Ранее клуб покинул нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье. 31-летний форвард перешел в «Торонто» в качестве свободного агента.

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