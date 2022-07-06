Слуцкий: Буду переживать за Хвичу в «Наполи»

Главный тренер «Рубина»высказался о переходе экс-полузащитника казанской командыв итальянский

«Мы с ним все время общаемся. Как мне выбор клуба? Это же Хвича выбирает. Я могу только сказать, что буду переживать за него, мы сохраним очень теплые дружеские отношения. Очень хороший человеческий контакт.

Каким образом мы могли бы получить деньги за трансфер? У него оставался год контракта, если бы даже он не ушел, он бы сто процентов сейчас воспользовался этим правом. Это глупо не воспользоваться этим правом, это было бы странно», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Напомним, ФИФА ранее разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.