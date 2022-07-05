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    Слуцкий: Все новички «Рубина» — это свободные агенты. Мы заплатили 0 за трансферы

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о трансферной кампании казанского клуба в это межсезонье.

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    «У меня не было отпуска. Через две недели после окончания чемпионата у нас в команде было 9 новых футболистов.

    Игроки не растут как грибы на базе. Мы сразу начали работать. У нас ушло 14 человек. Поэтому количество новичков большое.

    Качество? Это хорошие футболисты, но сложно сказать, что будет какая-то тотальная доминация. Мы настраиваемся на тяжелый и длинный турнир.

    Мы не гиперфавориты. Все наши новички — это свободные агенты. Мы заплатили 0 за трансферы. И 0 за агентские.

    Сумма трансфера? Это комплексные вещи. Если ты не тратить на трансферов и агентов, может, зарплата будет выше. Но это вопрос стратегии», — заявил Слуцкий.

    Напомним, что следующий сезон «Рубин» проведет в Первой лиге.

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