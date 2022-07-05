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    Слуцкий: Думаю, у Йевтича разрыв крестообразной связки

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал травму полузащитника Дарко Йевтича, полученную в товарищеском матче с «Динамо» (0:2).

    Дарко Йевтич
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    Дарко Йевтич

    Хавбек смог покинуть поле только при помощи врача, а базу «Динамо» в Новогорске покидал на костылях.

    «Думаю, у Йевтича разрыв крестообразной связки. У этой травмы может быть любой механизм. Это основной негативный момент», — сказал Слуцкий «Спорт-Экспрессу».

    Прошедший сезон Йевтич провел в аренде в греческом АЕК, где в 19 матчах отметился пятью результативными передачами.

    Контракт 29-летнего сербского полузащитника с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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