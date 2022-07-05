Слуцкий: Думаю, у Йевтича разрыв крестообразной связки

Главный тренерпрокомментировал травму полузащитника, полученную в товарищеском матче с(0:2).

Хавбек смог покинуть поле только при помощи врача, а базу «Динамо» в Новогорске покидал на костылях.

«Думаю, у Йевтича разрыв крестообразной связки. У этой травмы может быть любой механизм. Это основной негативный момент», — сказал Слуцкий «Спорт-Экспрессу».

Прошедший сезон Йевтич провел в аренде в греческом АЕК, где в 19 матчах отметился пятью результативными передачами.

Контракт 29-летнего сербского полузащитника с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.