Вендел может перейти в «Наполи» или «Эвертон»

Полузащитник «Зенита»планирует покинуть питерский клуб этим летом.

По информации Coluna Dofla, бразилец работает над различным вариантами продолжения карьеры, в том числе в одном из европейских клубов.

Представитель Вендела предложил его услуги английскому «Эвертону» и итальянскому «Наполи».

При этом Вендел склоняется к тому, чтобы вернуться в Бразилию, где у него есть предложение от «Фламенго».

Сообщалось, что 24-летний футболист хочет, чтобы «Зенит» продал его. Бразилец не собирается приостанавливать контракт с питерским клубом.

Напомним, ранее бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто перешел в «Коринтианс».