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    Вендел может перейти в «Наполи» или «Эвертон»

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    Полузащитник «Зенита» Вендел планирует покинуть питерский клуб этим летом.

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    По информации Coluna Dofla, бразилец работает над различным вариантами продолжения карьеры, в том числе в одном из европейских клубов.

    Представитель Вендела предложил его услуги английскому «Эвертону» и итальянскому «Наполи».

    При этом Вендел склоняется к тому, чтобы вернуться в Бразилию, где у него есть предложение от «Фламенго».

    Сообщалось, что 24-летний футболист хочет, чтобы «Зенит» продал его. Бразилец не собирается приостанавливать контракт с питерским клубом.

    Напомним, ранее бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто перешел в «Коринтианс».

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