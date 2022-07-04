Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»

планирует подписать еще одного центрального защитника перед началом нового сезона. Об этом сообщил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«У нас одна вакантная позиция на место центрального защитника с учетом ухода Ярослава Ракицкого. Главное — чтобы он был. А правая или левая нога — думаю, что левоногого защитника найти достаточно сложно.

Этим вопросом сейчас занимается клуб, но в любом случае сейчас нам нужен еще хотя бы один защитник в центральную зону. У нас и Дима Чистяков при необходимости может сыграть слева, и Деян Ловрен. Поэтому есть сложности с нехваткой именно левоногого защитника, но они не критичны.

Главное — взять хотя бы одного защитника, чтобы на место, которое у нас есть, мы получили игрока, который будет составлять конкуренцию нашим центральным защитникам.

По поводу приобретения левого — думаю, сначала нам нужно одного подписать, а потом уже думать, куда двигаться дальше», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».