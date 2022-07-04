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    Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»

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    «Зенит» планирует подписать еще одного центрального защитника перед началом нового сезона. Об этом сообщил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «У нас одна вакантная позиция на место центрального защитника с учетом ухода Ярослава Ракицкого. Главное — чтобы он был. А правая или левая нога — думаю, что левоногого защитника найти достаточно сложно.

    Этим вопросом сейчас занимается клуб, но в любом случае сейчас нам нужен еще хотя бы один защитник в центральную зону. У нас и Дима Чистяков при необходимости может сыграть слева, и Деян Ловрен. Поэтому есть сложности с нехваткой именно левоногого защитника, но они не критичны.

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    • Главное — взять хотя бы одного защитника, чтобы на место, которое у нас есть, мы получили игрока, который будет составлять конкуренцию нашим центральным защитникам.

    По поводу приобретения левого — думаю, сначала нам нужно одного подписать, а потом уже думать, куда двигаться дальше», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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