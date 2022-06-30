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    Защитник «Цверны Звезды» Эракович Страхиня может перейти в «Зенит» за € 10-12 млн

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    Сербский защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович с большой долей вероятности продолжит карьеру в России. К подписанию 21-летнего игрока близок санкт-петербургский «Зенит», информирует Mozzart Sport.

    Эракович Страхиня
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    Эракович Страхиня

    Согласно сведениям источника, после товарищеского матча «Зенита» с «Црвеной Звездой» представители клубов встретятся для согласования трансфера Эраковича. Сумма сделки составит € 10-12 млн в зависимости от «формулы согласования оплаты».

    Ранее сообщалось, что Эракович согласен на переезд в Россию. Его не смущает отсутствие еврокубков, он может согласиться на переход, если поступит выгодное предложение. Несколько месяцев назад СМИ писали, что Эраковичем также интересуется московское «Динамо».

    Напомним, «Црвена Звезда» стала по итогам сезона-2021/2022 чемпионом Сербии. «Црвена Звезда» — девятикратный чемпион Сербии. Клуб завоёвывал этот титул последние пять лет. Также на счету команды четыре победы в Кубке Сербии.

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